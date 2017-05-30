В Киеве начали работу 140 летних языковых лагерей

"С сегодняшнего дня начали работу детские лагеря отдыха с дневным пребыванием на базе учебных заведений Киева. До 23 июня в столице будет работать 75 таких лагерей и еще 140 - языковых, которые в целом окажут содержательный отдых более 18 тысяч детей ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анны Старостенко, сейчас в пришкольных лагерях уже запланировали отдохнуть около 6000 учеников младшей школы. Продолжительность отдыха в лагере составляет 18 рабочих дней, а его стоимость с питанием - 38 гривен в день.

"На безвозмездной основе в лагере могут отдохнуть дети, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах, учащиеся из семей участников АТО и детей с семей погибших участников АТО ", - сообщила заместитель председателя КГГА.

Г.Старостенко добавила, что с 30 мая начинают работу также 140 летних языковых лагерей, из которых в 24-х - с носителями иностранных языков. Всего в языковых лагерях повысят уровень владения иностранным языком около 12 тыс. школьников.

Как сообщал УНН, в ГПСУ рассказали о правилах пересечения границы детьми во время безвиза.