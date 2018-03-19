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В Києві рівень ранкових заторів оцінюється в 6 балів

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.

Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, та від “Чайки” і до метро “Берестейська”), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Петрівки), Миколи Бажана, Соборності, Голосіївському та Броварському проспектах. Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Дарницькому та Харківському шосе, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.

Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу). Затори є на вулиці Саперно-Слобідська, проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.

Наразі рух ускладнений на всіх мостах, крім Дарницького.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вночі у південних, східних та більшості центральних областей складні погодні умови: сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети; у західних та північних областях, вдень в Україні невеликий сніг, у східних областях помірний сніг.

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