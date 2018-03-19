В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 6 баллов

Так, движение основном затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" .

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, и от "Чайки" и до метро "Берестейская"), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Петровки), Николая Бажана, Соборности, Голосеевском и Броварском проспектах. Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, бульваре Леси Украинский (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть на улице Саперно-Слободская, проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.

Сейчас движение затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого.

Напомним, сегодня в Украине ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: сильный снег, местами метели, снежные заносы; в западных и северных областях, днем ​​в Украине небольшой снег, в восточных областях умеренный снег.