В Києві рівень ранкових заторів оцінюється в 5 балів

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві, станом на 09:20, рівень ранкових заторів становить в 5 балів, передає УНН.

Так, згідно з даними сервісу “Google Maps”, традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Театральна”, “Льва Толстого”, “Університет”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності” і “Палац спорту”.

Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях, на вулиці В’ячеслава Чорновола (в бік метро “Лук’янівка”). Затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони, а також від в’їзду в місто та до метро “Берестейська”), Голосієвському проспекті в бік однойменної станції метро, на вулиці Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), та на проспектах Романа Шухевича та Степана Бандери в бік метро “Петрівка”, а також на ділянці дороги від проеспекат Космонавта Комарова (зупинка трамваю “Героїв Севастополя” та до Центрального залізничного вокзалу).

Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал (і прилеглих вулицях) і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова і Набережно-Рибальська (в бік Подолу). Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського в бік Севастопольської площі, та на Набережному шосе від моста Метро та до Поштової площі. Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки в бік центру, а також на проспектах Броварському та Миколи Бажана в бік Правого берегу.

Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська, і крім того від метро “Шулявська” та до Караваєвих Дач (в обидві боки).

На даний момент рух ускладнений Патона та Московському мостах.

Нагадаємо, на Столичному шосе столиці сталася аварія, в якій серйозно постраждали двоє людей.

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