В Києві прорвало труби гарячого водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В столичному районі Чоколовка прорвало труби гарячого водопостачання, повідомляє УНН з посиланням на портал dtp.kiev.ua.
"Київ. НП на Чоколівці: прорвало труби гарячого водопостачання. Затоплено підземний перехід на площі Космонавтів" .- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 500 метрах від площі Космонавтів, на Ушинського, ввечері також прорвало труби.
Нагадаємо, 12 жовтня на проспекті Лобановського прорвало труби гарячого водопостачання. В результаті частина проспекту залило водою з каналізаційного люка.