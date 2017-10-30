В Києві прорвало труби гарячого водопостачання

"Київ. НП на Чоколівці: прорвало труби гарячого водопостачання. Затоплено підземний перехід на площі Космонавтів" .- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 500 метрах від площі Космонавтів, на Ушинського, ввечері також прорвало труби.

Нагадаємо, 12 жовтня на проспекті Лобановського прорвало труби гарячого водопостачання. В результаті частина проспекту залило водою з каналізаційного люка.