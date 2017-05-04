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В Києві обстріляли автобус з 15 пасажирами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві автобус з 15 пасажирами обстріляли з, імовірно, пневматичної зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

В Києві обстріляли автобус з 15 пасажирами

Водій автобуса повідомив правоохоронцям про звук хлопків, які він почув під час рейсу. На автобусній зупинці чоловік вирішив перевірити транспортний засіб, і помітив на п’яти вікнах пошкодження невеликих розмірів.

В автобусі на цей момент перебувало 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.

Правоохоронці з’ясували, що, ймовірно, пошкодження спричинені пострілами з пневматичної зброї.

Наразі поліцейські проводять огляд місця події, збирають докази, опитують свідків та очевидців. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Відомості про подію належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Проводиться перевірка, після якої буде надана правова кваліфікація інциденту.

Як повідомляв УНН, поліцейські затримали киянина, який вбив людину під час незаконного полювання.

Українські Національні Новини

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