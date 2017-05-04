В Киеве обстреляли автобус с 15 пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве автобус с 15 пассажирами обстреляли из, вероятно, пневматического оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Водитель автобуса сообщил правоохранителям о звуке хлопков, которые он услышал во время рейса. На автобусной остановке мужчина решил проверить транспортное средство, и заметил на пяти окнах повреждения небольших размеров.
В автобусе на этот момент находилось 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Правоохранители выяснили, что, вероятно, повреждения вызваны выстрелами из пневматического оружия.
Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства, опрашивают свидетелей и очевидцев. В результате инцидента никто не пострадал.
Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Проводится проверка, после которой будет дана правовая квалификация инцидента.
Как сообщал УНН, полицейские задержали киевлянина, который убил человека во время незаконной охоты.