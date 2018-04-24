В Києві 25 людей захворіли на гостру кишкову інфекцію, серед них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У селі Софіївська Борщагівка (Київська область) 25 людей захворіли на гостру кишкову інфекцію середньої важкості, більшість із них - діти. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Йдеться про чотирьох дорослих та 21 дитину у віці від 5 місяців до 9 років. Їм провели експрес-тест Rota test і у 22 госпіталізованих підтвердили діагноз "Гастроентероколіт ротавірусної етіології".З інфекційного відділення центральної районної лікарні Києво-Святошинського району станом на сьогодні виписали трьох дітей. У лікарні лишається 22 осіб, з них 19 - діти.
Хворі на ротавірусну інфекцію проживають в ЖК "Софіївський квартал" - 8 осіб, з низ 4 - діти; ЖК "Львівський маєток" - 13 дітей, ЖК "Софіївська слобідка" - 2 дітей, ЖК "Оксамитовий" - 1 дитина та ЖК "Софіївська сфера" - 1 дитина.
Наразі встановлюють збудника інфекції - як і відомство, з провини якого захворіли люди. Припускають, що отруєння може бути пов'язане із використанням водопровідної води для приготування їжі - а останнім часом у Софіївській Борщагівці були прориви на водопроводній мережі.
Фахівці Києво-Святошинського районного відділу лабораторних досліджень ДУ "Київський ОЛЦ МОЗ України" відібрали 8 зразків водопровідної води, з яких 5 - для дослідження на бактеріологічні та санітарно-хімічні показники та 3 - на вірусологічні показники. Сільського голову населеного пунку зобов'язали підвезти якісну воду для місцевих мешканців.
Як повідомляв УНН, до лікарні у Запорізькій області госпіталізували 5 учнів одного з навчальних закладів Вільнянського району з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.