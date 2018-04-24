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В Киеве 25 человек заболели острой кишечной инфекцией, среди них дети

Киев • УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) 25 человек заболели острой кишечной инфекцией средней тяжести, большинство из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба Держпродспоживслужбы, передает УНН.

В Киеве 25 человек заболели острой кишечной инфекцией, среди них дети

Речь идет о четырех взрослых и 21 ребенке в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Им провели экспресс-тест Rota test и у 22 госпитализированных подтвердили диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии". В инфекционное отделение центральной районной больницы Киево-Святошинского района на сегодня выписали троих детей. В больнице остается 22 человек, из них 19 - дети.

Больные ротавирусной инфекцией проживают в ЖК "Софиевский квартал" - 8 человек, из низ 4 - дети; ЖК "Львовский поместье" - 13 детей, ЖК "Софиевская слободка" - 2 детей, ЖК "Бархатный" - 1 ребенок и ЖК "Софиевская сфера" - 1 ребенок.

Сейчас устанавливают возбудителя инфекции - как и ведомство, по вине которого заболели люди. Предполагают, что отравление может быть связано с использованием водопроводной воды для приготовления пищи - а в последнее время в Софиевской Борщаговке были прорывы на водопроводных сети.

Специалисты Киево-Святошинского районного отдела лабораторных исследований ГУ "Киевский ОЛЦ МЗ Украины" отобрали 8 образцов водопроводной воды, из которых 5 - для исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели и 3 - на вирусологические показатели. Сельского голову населенного Пунку обязали подвезти качественную воду для местных жителей.

Как сообщал УНН, в больницу в Запорожской области госпитализировали 5 учеников одного из учебных заведений Вольнянского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

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