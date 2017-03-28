В Китаї сталася пожежа на стадіоні ФК "Шанхай Шеньхуа"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У китайському Шанхаї горів футбольний стадіон "Хункоу" на якому відбуваються матчі провідного клубу країни "Шанхай Шеньхуа", інформує УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Пожежа відбулася лише зі зовнішньої сторони стадіону, поле та трибуни також не зазнали пошкоджень.
Примітно, що на думку деяких китайців пожежа може стати хорошою ознакою для національної збірної, яка на минулому тижні обіграла Південну Корею у відборі на ЧС-2018.
"Вогонь загасили, емблема неушкоджена. Це має означати, що збірна Китаю відродиться з попелу", - йдеться у повідомленні одного з уболівальників.
Варто відзначити, незважаючи на те, що за "Шанхай Шеньхуа" виступають зіркові футболісти - Карлос Тевес, Демба Ба, Обафемі Мартінс і Фредді Гуарін, команда вилетіла у кваліфікації азіатської Ліги чемпіонів.
Додамо також, стадіон "Шанхай Шеньхуа" вміщує понад 33 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, аргентинський нападник Карлос Тевес офіційно став гравцем китайського клубу “Шанхай Шеньхуа”. Раніше британська газета “Дейлі мейл” повідомила, що в новій команді 32-річний Тевес буде отримувати 615 тис. євро на тиждень.