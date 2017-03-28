В Китае произошел пожар на стадионе ФК "Шанхай Шэньхуа"

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожар произошел только с внешней стороны стадиона, поле и трибуны тоже не повреждены.

Примечательно, что по мнению некоторых китайцев пожар может стать хорошим предзнаменованием для национальной сборной, которая на прошлой неделе обыграла Южную Корею в отборе на ЧМ-2018.

"Огонь потушили, эмблема невредима. Это должно означать, что сборная Китая возродится из пепла", - говорится в сообщении одного из болельщиков.

Стоит отметить, несмотря на то, что за "Шанхай Шэньхуа" выступают звездные футболисты - Карлос Тевес, Демба Ба, Мартинс и Фредди Гуарин, команда вылетела в квалификации азиатской Лиги чемпионов.

Добавим также, стадион "Шанхай Шэньхуа" содержит более 33 тысяч человек.

Как сообщал УНН, аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Ранее британская газета "Дейли мейл" сообщила, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать 615 тыс. Евро в неделю .