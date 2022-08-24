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В Китаї народилася рідкісна пара близнюків панди: відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Великі панди-близнюки народилися в центрі розведення на південному заході Китаю. Про це інформує АР, передає УНН.

В Китаї народилася рідкісна пара близнюків панди: відео

Деталі

Дитинчата чоловічої та жіночої статі, що народилися у вівторок у Дослідницькому центрі Qinling Panda в провінції Шеньсі, є другою парою близнюків, народжених їхньою матір'ю Цінь Цінь. Інша панда, Йонг Йонг, на початку цього місяця народила у центрі близнюків.

Цінь Цінь також народилася в центрі і раніше народила дівчаток-близнюків у 2020 році.

Китайські ветеринари протягом багатьох років використовують штучне запліднення для збільшення популяції тварин, які рідко розмножуються в дикій природі та харчуються бамбуком у горах західного Китаю.

Населення диких панд поступово збільшується, досягнувши, за оцінками, 1800 особин. Близько 500 інших живуть у неволі у зоопарках та заповідниках, більшість у гористій, густо засадженій деревами провінції Сичуань.

Як і більша частина центрального та західного Китаю, Сичуань постраждала від різкого підвищення літніх температур та посухи цього року, які викликали лісові пожежі та в'янення посівів та лісів, що зазвичай пов'язують із глобальною зміною клімату.

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