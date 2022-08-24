В Китае родилась редкая пара близнецов панды: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Большие панды-близнецы родились в центре разведения на юго-западе Китая. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
Детеныши мужского и женского пола, родившиеся во вторник в Исследовательском центре Qinling Panda в провинции Шэньси, являются второй парой близнецов, рожденных их матерью Цинь Цинь. Другая панда Йонг Йонг в начале этого месяца родила в центре близнецов.
Цинь Цинь также родилась в центре и раньше родила девочек-близнецов в 2020 году.
Китайские ветеринары на протяжении многих лет используют искусственное оплодотворение для увеличения популяции животных, редко размножающихся в дикой природе и питающихся бамбуком в горах западного Китая.
Население диких панд постепенно увеличивается, достигнув, по оценкам, 1800 особей. Около 500 других живут в неволе в зоопарках и заповедниках, большинство в гористой, густо усаженной деревьями провинции Сычуань.
Как и большинство центрального и западного Китая, Сычуань пострадала от резкого повышения летних температур и засухи в этом году, которые вызвали лесные пожары и увядание посевов и лесов, которые обычно связывают с глобальным изменением климата.