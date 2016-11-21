В.Кістіон та посол ЄС обговорили реформування українського енергетичного сектору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон обговорив із главою представництва ЄС в Україні Х’югом Мінгареллі отримання Україною безвізового режиму та реформ в українському енергетичному секторі. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
В.Кістіон наголосив на тому, що Україна виконала всі зобов’язання для скасування візового режиму і очікує на ухвалення Євросоюзом позитивного рішення найближчим часом.
“Позитивне рішення з цього питання суттєво, хоча і опосередковано, продемонструє також підтримку Брюсселем реформаторських кроків Уряду України”, — наголосив віце-прем’єр-міністр.
Х.Мінгареллі погодився, що на сьогодні свою частину зобов’язань має виконати європейська сторона, і запевнив що зі свого боку робитиме всі необхідні кроки, аби прискорити цей процес.
Також європейський високопосадовець підтвердив, що співробітництво в енергетичному секторі залишається одним з основних напрямків у співпраці України і ЄС вже протягом 25 років.
У результаті зустрічі сторони дійшли згоди щодо необхідності постійного діалогу та домовились, що у подальшому докладатимуть максимум зусиль для досягнення позитивних результатів у порушених питаннях.