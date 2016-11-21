В.Кістіон та посол ЄС обговорили реформування українського енергетичного сектору

В.Кістіон наголосив на тому, що Україна виконала всі зобов’язання для скасування візового режиму і очікує на ухвалення Євросоюзом позитивного рішення найближчим часом.

“Позитивне рішення з цього питання суттєво, хоча і опосередковано, продемонструє також підтримку Брюсселем реформаторських кроків Уряду України”, — наголосив віце-прем’єр-міністр.

Х.Мінгареллі погодився, що на сьогодні свою частину зобов’язань має виконати європейська сторона, і запевнив що зі свого боку робитиме всі необхідні кроки, аби прискорити цей процес.

Також європейський високопосадовець підтвердив, що співробітництво в енергетичному секторі залишається одним з основних напрямків у співпраці України і ЄС вже протягом 25 років.

У результаті зустрічі сторони дійшли згоди щодо необхідності постійного діалогу та домовились, що у подальшому докладатимуть максимум зусиль для досягнення позитивних результатів у порушених питаннях.