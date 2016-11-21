В.Кистион и посол ЕС обсудили реформирование украинского энергетического сектора

В.Кистион отметил, что Украина выполнила все обязательства для отмены визового режима и ожидает принятия Евросоюзом положительного решения в ближайшее время.

"Положительное решение по этому вопросу существенно, хотя и косвенно, продемонстрирует также поддержку Брюсселем реформаторских шагов правительства Украины", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Х.Мингарелли согласился, что на сегодня свою часть обязательств должна выполнить европейская сторона, и заверил, что со своей стороны будет делать все необходимые шаги, чтобы ускорить этот процесс.

Также европейский чиновник подтвердил, что сотрудничество в энергетическом секторе остается одним из основных направлений в сотрудничестве Украины и ЕС уже в течение 25 лет.

В результате встречи стороны договорились о необходимости постоянного диалога и договорились, что в дальнейшем будут прилагать максимум усилий для достижения положительных результатов в затронутых вопросах.