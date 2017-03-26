В.Кириленко назвав умови участі РФ в "Євробаченні"

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія зможе взяти участь у пісенному конкурсі “Євробачення” за умови, якщо відрядить на конкурс представника, в якого немає проблем з українським законодавством. Про це віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив в ефірі “Українського радіо”, передає УНН.

“Безумовно, ми готові прийняти всі 43 країни-учасниці „Євробачення“. В тому числі і представника з Росії. Росія сама може знайти для себе вихід з цієї ситуації, запропонувавши учасника або учасницю, який не має проблем з українським законодавством. І в цьому випадку ця проблема буде дуже швидко вирішена”, — зазначив віце-прем’єр-міністр.

В.Кириленко також зазначив, що подібне рішення є провокацією з боку РФ. Проте він висловив сподівання, що Росія прийме такі умови задля забезпечення участі у пісенному конкурсі.

“Провокація з „Євробаченням“ з боку Росії — це лише невелика ланка в великого ланцюга провокацій і дій, які спрямовані на нагнітання ситуації в Україні”, — додав він.

Нагадаємо, російський “Перший канал” повідомив, що вони відмовляються від офіційної пропозиції Європейської мовної спілки (EBU) про те, щоб російська учасниця Юлія Самойлова співала на “Євробаченні” у прямому ефірі з Москви, а не в Києві.

У прес-службі російського телеканалу наголосили, що, за правилами “Євробачення”, країна-мовник має забезпечити всім учасникам “можливість отримати в’їзну візу на весь період проведення заходу”.

“Перший канал” пояснив, що таким чином відмова Ю.Самойловій у в’їзді на територію України порушує правила конкурсу.

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