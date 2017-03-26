В.Кириленко озвучил условия участия РФ в "Евровидении"

“Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы „Евровидения“. В том числе, и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в этом случае эта проблема будет очень быстро решена”, — отметил вице-премьер-министр.

В.Кириленко также заметил, что подобное решение является провокацией со стороны РФ. Однако он выразил надежду, что Россия примет такие условия для обеспечения участия в песенном конкурсе.

“Провокация с „Евровидением“ со стороны России — это лишь маленькое звено в большой цепи провокаций и действий, направленных на нагнетание ситуации в Украине”, — добавил он.

Напомним, российский “Первый канал” сообщил, что они отказываются от официального предложения Европейского вещательного союза (EBU) о том, чтобы российская участница Юлия Самойлова пела на “Евровидении” в прямом эфире из Москвы, а не в Киеве.

В пресс-службе российского телеканала отметили, что, по правилам “Евровидения”, страна-вещатель должен обеспечить всем участникам “возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия”.

“Первый канал” объяснил, что таким образом отказ Ю.Самойловий во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса.