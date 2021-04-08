В Херсонській області зафіксовано 474 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 474 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 783 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1 463 ПЛР-дослідження, 772 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1 706 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 474 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 203 чоловіка і 271 жінка. З них 23 дитини та 21 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
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В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “399 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 75 осіб”.
Зазначається, що за добу померли 13 осіб. Всі мали пневмонію та COVID-19.
Також в області зафіксовано 83 одужання.
“Тож наразі в області 26 252 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 21 688 людей побороли недуг;
— 3 781 людина інфікована COVID-19;
— 783 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 784 579 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 35 498 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.