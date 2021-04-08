В Херсонской области зафиксировано 474 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 474 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 783 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1463 ПЦР-исследования, 772 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1706 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 474 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 203 мужчины и 271 женщина. Из них 23 ребенка и 21 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “399 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 75 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли 13 человек. Все имели пневмонию и COVID-19.
Также в области зафиксировано 83 выздоровление.
“Поэтому сейчас в области 26 252 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 688 человек победили недуг;
— 3781 человек инфицирован COVID-19;
— 783 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Напомним
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 784 579 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 35 498 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.