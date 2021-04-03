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В Херсонській області зафіксовано 274 нових випадки COVID-19

В Херсонській області зафіксовано 274 нових випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 12950 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 274 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 749 людей. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 1 164 ПЛР-дослідження, 437 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1383 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 274 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 110 чоловік і 164 жінок. З них 12 дітей та 7 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “229 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 45 осіб”.

Зазначається, що за добу померли три людини, всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Зокрема, в області зафіксовано 60 одужань.

“Тож наразі в області 25 012 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 21 330 людей побороли недуг;
— 2 933 людини інфіковані COVID-19;
— 749 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 711 630 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 33 679 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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