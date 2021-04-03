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В Херсонской области зафиксировано 274 новых случая COVID-19

В Херсонской области зафиксировано 274 новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12920 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 274 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 749 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 1164 ПЦР-исследования, 437 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1383 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 274 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 110 человек и 164 женщин. Из них 12 детей и 7 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “229 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 45 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли три человека, все они имели пневмонию и COVID-19.

В частности, в области зафиксировано 60 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 25 012 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 330 человек победили недуг;
— 2933 человека инфицированы COVID-19;
— 749 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 711 630 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 33 679 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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