В Херсонській області зафіксовано 185 нових випадків COVID-19

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“За останню добу проведено 1 083 ПЛР-дослідження, 373 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 564 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 185 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 78 чоловіків і 107 жінок. З них 12 дітей та 8 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан хворих задовільний: “147 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 38 осіб”.

За добу помер чоловік, 67 років, житель Олешківського району.

Одужало 69 людей.

“Тож наразі в області 25 197 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 21 399 людей побороли недуг;

— 3 233 людини інфіковані COVID-19;

— 750 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 731 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 34 075 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.