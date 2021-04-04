В Херсонской области зафиксировали 185 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 185 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 750 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1083 ПЦР-исследования, 373 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 564 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 185 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 78 мужчин и 107 женщин. Из них 12 детей и 8 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “147 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 38 человек”.
За сутки умер мужчина, 67 лет, житель Алешковского района.
Выздоровели 69 человек.
“Поэтому сейчас в области 25 197 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 399 человек победили недуг;
— 3233 человека инфицированы COVID-19;
— 750 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 731 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 075 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.