В Херсонській області п’яний чоловік влаштував стрілянину

"На місці події продавець одного з магазинів розповіла, що невідомий чоловік під’їхав на легковому автомобілі, вийшов з нього, здійснив кілька пострілів у повітря сів знову в автомобіль і поїхав. При цьому ніхто із громадян не постраждав", - йдеться у повідомленні.



Начальник поліцейської станції "Залізний Порт" Микола Невядомський повідомив, що поліцейські виявили вказаний автомобіль неподалік. За кермом перебував у нетверезому стані 37-річний житель м. Миколаїв, який приїхав на відпочинок. В ході проведення поверхневого огляду у чоловіка був виявлений газовий пістолет, з якого він стріляв. Зброя офіційно зареєстрована, але поліцейські її на час перевірки вилучили.



Попередня правова кваліфікація події – ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Також, за керування транспортним засобом у нетверезому стані у відношенні правопорушника був складений адміністративний протокол.



Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці зі стрільбою затримали групу наркозбувачів.



