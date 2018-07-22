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В Херсонській області п’яний чоловік влаштував стрілянину

В Херсонській області п’яний чоловік влаштував стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В селі Залізний порт Херсонської області п’яний чоловік влаштував стрілянину з газового пістолета. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції, передає УНН.

"На місці події продавець одного з магазинів розповіла, що невідомий чоловік під’їхав на легковому автомобілі, вийшов з нього, здійснив кілька пострілів у повітря сів знову в автомобіль і поїхав. При цьому ніхто із громадян не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Начальник поліцейської станції "Залізний Порт" Микола Невядомський повідомив, що поліцейські виявили вказаний автомобіль неподалік. За кермом перебував у нетверезому стані 37-річний житель м. Миколаїв, який приїхав на відпочинок. В ході проведення поверхневого огляду у чоловіка був виявлений газовий пістолет, з якого він стріляв. Зброя офіційно зареєстрована, але поліцейські її на час перевірки вилучили.

Попередня правова кваліфікація події – ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Також, за керування транспортним засобом у нетверезому стані у відношенні правопорушника був складений адміністративний протокол.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці зі стрільбою затримали групу наркозбувачів.

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