В Херсонской области пьяный мужчина устроил стрельбу

"На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.



Начальник полицейской станции "Железный Порт" Николай Невядомский сообщил, что полицейские обнаружили указанный автомобиль неподалеку. За рулем находился в нетрезвом состоянии 37-летний житель г. Николаев, приехавший на отдых. В ходе проведения поверхностного осмотра у мужчины был обнаружен газовый пистолет, из которого он стрелял. Оружие официально зарегистрировано, но полицейские его на время проверки изъяли.



Предварительная правовая квалификация события - ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Также, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в отношении правонарушителя был составлен административный протокол.



Напомним, на Закарпатье правоохранители со стрельбой задержали группу наркосбытчиков.



