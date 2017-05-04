В Херсоні стартував Всеукраїнський чемпіонат Сухопутних військ ЗСУ з багатоборства
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 травня. УНН. В Херсоні відкрили Всеукраїнський турнір — чемпіонат Сухопутних військ Збройних Сил України з функціонального багатоборства (кросфіт), передає кореспондент УНН.
Чемпіонат розпочався на стадіоні “Кристал”. Свої вміння під час турніру будуть демонструвати 15 команд сухопутних військ з 8 областей України та 2 збірні команди АТО.
Організаторами заходу виступають: командування Сухопутних військ України, Федерація функціонального багатоборства України, Управління молоді та спорту Херсонської міської ради.
За словами організаторів, військовослужбовців на очікують цікаві змагання, в яких відобразиться фізична підготовка військових, тож для глядачів це буде захоплююче видовище.
Довідка УНН: кросфіт — це новий напрям фітнесу, спрямований на створення універсального спортсмена, який готовий до будь-яких навантажень. Основні вправи кросфіту спрямовані на витривалість, м’язову силу, рівновагу, координацію і гнучкість. Все це — невід’ємна частина підготовки сучасного військовослужбовця.
Нагадаємо, 22 квітня в Києві стартували національні “Ігри нескорених”, у яких взяли участь 114 кандидатів всеукраїнського відбору. Змагання відбулися в шести спортивних дисциплінах — легка атлетика, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, пауерліфтинг, плавання та стрільба з лука.