В Херсоне стартовал Всеукраинский чемпионат Сухопутных войск ВСУ по многоборью
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Херсоне открыли Всеукраинский турнир - чемпионат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по функциональному многоборью (кроссфит), передает кореспондент УНН.
Чемпионат стартовал на стадионе “Кристалл”. Свои умения во время турнира будут демонстрировать 15 команд сухопутных войск из 8 областей Украины и 2 сборные команды АТО.
Организаторами мероприятия выступают: командование Сухопутных войск Украины, Федерация функционального многоборья Украины, Управления молодежи и спорта городского совета.
По словам организаторов, военнослужащих на ожидают интересные соревнования, в которых можно будет продемонстрировать физическую подготовку военных, поэтому для зрителей это будет захватывающее зрелище.
Справка УНН: кроссфит — это новое направление фитнеса, направленное на создание универсального спортсмена, который готов к любым нагрузкам. Основные упражнения кроссфита направлены на выносливость, мышечную силу, равновесие, координацию и гибкость. Все это — неотъемлемая часть подготовки современного военнослужащего.
Напомним, 22 апреля в Киеве стартовали национальные “Игры непокоренных”, в которых приняли участие 114 кандидатов всеукраинского отбора. Соревнования прошли в шести спортивных дисциплинах — легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.