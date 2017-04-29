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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 36610 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Херсоні дайвери провели акцію з прибирання акваторії Дніпра

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Херсоні аквалангісти провели "підводний" суботник, на березі акваторії Дніпра, передає кореспондент УНН

В Херсоні дайвери провели акцію з прибирання акваторії Дніпра

Декілька десятків підводних мисливців почистили акваторію пляжу від сміття. Акцію провели у Гідропарку. З Дніпра витягли близько тонни сміття. Серед знахідок пляшки, сітки, скло та навіть мангал.

Даною акцією активісти хочуть привернути увагу місцевих мешканців до проблеми забруднення Дніпра.

Нагадаємо, 11 квітня посадовців на Закарпатті оштрафували за неприбране сміття.

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