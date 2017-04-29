В Херсоні дайвери провели акцію з прибирання акваторії Дніпра

Декілька десятків підводних мисливців почистили акваторію пляжу від сміття. Акцію провели у Гідропарку. З Дніпра витягли близько тонни сміття. Серед знахідок пляшки, сітки, скло та навіть мангал.

Даною акцією активісти хочуть привернути увагу місцевих мешканців до проблеми забруднення Дніпра.

Нагадаємо, 11 квітня посадовців на Закарпатті оштрафували за неприбране сміття.