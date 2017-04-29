В Херсоне дайверы провели акцию по уборке акватории Днепра
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Херсоне аквалангисты провели "подводный" субботник, на берегу акватории Днепра, передает корреспондент УНН.
Несколько десятков подводных охотников почистили акваторию пляжа от мусора. Акцию провели в Гидропарке. С Днепра вытащили около тонны мусора. Среди находок бутылки, сетки, стекло и даже мангал.
Данной акцией активисты хотят привлечь внимание местных жителей к проблеме загрязнения Днепра.
Напомним, 11 апреля должностных лиц на Закарпатье оштрафовали за неубранный мусор .