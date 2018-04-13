В Харківській області затримали хакера-підлітка

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Оперативники Слобожанського управління Департаменту кіберполіції, спільно з працівниками поліції Харківщини, виявили сайт "kamyn9ka.com" з адміністративною панеллю шкідливого програмного забезпечення Azorult. Це програмне забезпечення відноситься до типу Stealer та призначене для крадіжки персональних даних. Також, в архівах сайту було виявлено близько 400 файлів з даними заражених комп’ютерів з різних куточків світу, у тому числі і українських користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу кіберполіції.

Спеціалісти з кіберполіції встановили: адміністратором цього серверу був 16-річний мешканець Тернопільської області, який володів відповідними навичками роботи з комп’ютерами. Для приховання своєї IP-адреси він використовував ряд анонімайзерів та проксі-северів, а розповсюдження шкідливого програмного забезпечення здійснювалося за допомогою посилання, розміщеного на Інтернет-ресурсі "youtube.com".

Після переходу за посиланням вірус завантажувався на комп’ютер та шукав необхідну зловмиснику інформацію: паролі до аккаунтів соціальних мереж, доступ до конфіденційної інформації про електроні платіжні системи, паролі від електронних поштових скриньок, а також ключі від електронних гаманців різних криптовалют тощо. Отриману інформацію хлопець продавав на тематичних форумах.

Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у хлопця комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Вилучене обладнання направлено на комп’ютерно-технічну експертизу. Після отримання її результатів буде вирішено питання щодо оголошення зловмиснику про підозру за ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та комп’ютерних мереж) КК України.

Як повідомляв УНН, столична поліція викрила і затримала 23-річного киянина, який зламував сторінки у соціальних мережах та Інтернет-магазинах і вимагав гроші за їхнє відновлення. 

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