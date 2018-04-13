В Харьковской области задержали хакера-подростка

Специалисты по киберполиции установили: администратором этого сервера был 16-летний житель Тернопольской области, который обладал соответствующими навыками работы с компьютерами. Для сокрытия своего IP-адреса он использовал ряд анонимайзеров и прокси-северов, а распространение вредоносного программного обеспечения осуществлялось с помощью ссылки, размещенного на интернет-"youtube.com".

После перехода по ссылке вирус загружался на компьютер и искал необходимую злоумышленнику информацию: пароли к аккаунтам социальных сетей, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от электронных кошельков различных криптовалют и тому подобное. Полученную информацию парень продавал на тематических форумах.



Во время проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли у парня компьютерную технику и мобильный телефон. Изъятое оборудование направлено на компьютерно-техническую экспертизу. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) УК Украины.

Как сообщал УНН, столичная полиция разоблачила и задержала 23-летнего киевлянина, который взламывал страницы в социальных сетях и Интернет-магазинах и требовал деньги за их восстановление.