В Харьковской области задержали хакера-подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Оперативники Слободского управления Департамента киберполиции, совместно с работниками полиции Харьковской области, обнаружили сайт "kamyn9ka.com" с административной панелью вредоносного программного обеспечения Azorult. Это программное обеспечение относится к типу Stealer и предназначенно для кражи персональных данных. Также, в архивах сайта было обнаружено около 400 файлов с данными зараженных компьютеров из разных уголков мира, в том числе и украинских пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
Специалисты по киберполиции установили: администратором этого сервера был 16-летний житель Тернопольской области, который обладал соответствующими навыками работы с компьютерами. Для сокрытия своего IP-адреса он использовал ряд анонимайзеров и прокси-северов, а распространение вредоносного программного обеспечения осуществлялось с помощью ссылки, размещенного на интернет-"youtube.com".
После перехода по ссылке вирус загружался на компьютер и искал необходимую злоумышленнику информацию: пароли к аккаунтам социальных сетей, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от электронных кошельков различных криптовалют и тому подобное. Полученную информацию парень продавал на тематических форумах.
Во время проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли у парня компьютерную технику и мобильный телефон. Изъятое оборудование направлено на компьютерно-техническую экспертизу. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) УК Украины.
Как сообщал УНН, столичная полиция разоблачила и задержала 23-летнего киевлянина, который взламывал страницы в социальных сетях и Интернет-магазинах и требовал деньги за их восстановление.