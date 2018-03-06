В КМДА попередили про ожеледицю 7 березня в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Києві завтра, 7 березня, очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах – ожеледиця. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє КМДА, передає УНН.
“7 березня у Києві буде хмарно з проясненнями, очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах — ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться в повідомлені.
Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, 6 березня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.