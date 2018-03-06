В КГГА предупреждили о гололедице 7 марта в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве завтра, 7 марта, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает КГГА, передает УНН.
"7 марта в Киеве облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, 6 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м / с, температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.