У Карпатах врятували чотирьох заблукалих туристів

“18.02.2018 о 14:45 Яремчанська МР, надання допомоги в пошуках туристів у складі чотирьох чоловік (гр.1996 р.н., гр.1996 р.н., гр.1996 р.н. та гр.2000 р.н.) всі жителі Івано-Франківська, які під час проходження маршрутом з с.Микуличин – г.Малий Ліснів, полонина Ягідний втратили орієнтування”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники о 17:28 в районі г.Малий Ліснів, полонина Ягідний знайшли потерпілих, їм надали долікарську допомогу та здійснено супровід до села Микуличин Яремчанської міської ради.

Нагадаємо, минулого тижня на Закарпатті рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали на горі Драгобрат.