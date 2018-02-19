В Карпатах спасли четырех заблудившихся туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В воскресенье 18 февраля в горной местности неподалеку Яремче заблудились четверо туристов. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает УНН.
"18.02.2018 в 14:45 Яремчанский ГС, оказание помощи в поисках туристов в составе четырехх человек (гр.1996 г.р., гр.1996 г.р., гр.1996 г.р. и гр.2000 г.р.) все жители г.Ивано-Франковск, которые при прохождении маршрута из с.Микуличин - г.Малый Лиснив, полонина Ягодный потеряли ориентировку", - говорится в сообщении.
Спасатели в 17:28 ч. в районе г.Малый Лиснив, полонина Ягодный нашли пострадавших, им предоставили доврачебную помощь и сопроводили до села Микуличин Яремчанского городского совета.
На прошлой неделе на Закарпатье спасатели нашли трех туристов, которые заблудились на горе Драгобрат.