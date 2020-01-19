В Канаді випала рекордна кількість снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Канаді випала рекордна кількість снігу, внаслідок чого десятки тисяч людей залишились зачиненими всередині своїх будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
“Через бурю десятки тисяч людей залишились зачиненими всередині своїх будинків, що призвело до припинення нормального життя у більшій частині Ньюфаундленду. Коли вітер та снігопад почав стихати, люди від Гамбо до Трепассі здригались, відкриваючи свої двері після снігових заметів, які повністю загородили зовнішній світ”, — повідомили у ЗМІ.
На дорогах міст працюють снігоприбиральні машини, щоб не допустити аварійних ситуацій, оскільки зберігається надзвичайний стан. Прибирання 75 сантиметрів снігу займе певний час.
“Деякі мешканці Авалону (півострів в Канаді, — ред.), знайшли спосіб боротись зі снігом, який сягає 274-304 сантиметрів і блокував їхні двері”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що вони прокладали тунелі, тупотіли і намагались отримати достатньо засобів для розчищення снігу. Канадці залишались дома, грали в настільні ігри, використовували лижі, щоб добратись на роботу, відкопували машини, а також катались на сноубордах. Через глибину снігу катання було ускладнене. Про це вони повідомляли на спеціальній телефонній лінії.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії випав сніг.