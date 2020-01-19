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В Канаде выпало рекордное количество снега

Киев • УНН

 • 20767 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Канаде выпало рекордное количество снега, в результате чего десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

В Канаде выпало рекордное количество снега

“Из-за бури десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов, что привело к прекращению нормальной жизни в большей части Ньюфаундленда. Когда ветер и снегопад начал стихать, люди от Гамбо к Трепасси вздрагивали, открывая свои двери после снежных заносов, полностью загородили внешний мир”, — сообщили в СМИ.

На дорогах городов работают снегоуборочные машины, чтобы не допустить аварийных ситуаций, поскольку сохраняется чрезвычайное положение. Уборка 75 сантиметров снега займет определенное время.

“Некоторые жители Авалона (полуостров в Канаде, — ред.), нашли способ бороться со снегом, который достигает 274-304 сантиметров и блокировал их двери”, — говорится в сообщении.

Указано, что они прокладывали тоннели, топали и пытались получить достаточно средств для расчистки снега. Канадцы оставались дома, играли в настольные игры, использовали лыжи, чтобы добраться на работу, откапывали машины, а также катались на сноубордах. Через глубину снега катание было затруднено. Об этом они сообщали по специальной телефонной линии.

Напомним, в Саудовской Аравии выпал снег.

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