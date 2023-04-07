В Ізюмі поновило мовлення “Радіо Промінь”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Ізюмі Харківської області поновило мовлення “Радіо Промінь”. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає УНН.
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“Завдяки зусиллям працівників Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення жителі Харківщини знову можуть отримувати інформацію на частоті 106,5 МГц”, — йдеться в повідомленні.
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Об’єкт Концерну в Ізюмі зазнав пошкоджень ще на початку повномасштабної війни, 24 березня 2022 року ракетним ударом було зруйновано телевежу.
Після звільнення міста від російських загарбників у вересні минулого року вже за місяць там вдалося налагодити трансляцію “Українського радіо” на частоті 102,5 МГц.
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Наразі відновлювальні роботи на об’єктах тривають.