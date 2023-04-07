В Изюме возобновило вещание "Радио Проминь"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Изюме Харьковской области возобновило вещание “Радио Проминь”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает УНН.
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“Благодаря усилиям работников Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения жители Харьковщины снова могут получать информацию на частоте 106,5 МГц”, — говорится в сообщении.
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Объект Концерна в Изюме был поврежден еще в начале полномасштабной войны, 24 марта 2022 года ракетным ударом была разрушена телебашня.
После освобождения города от российских захватчиков в сентябре прошлого года уже через месяц там удалось наладить трансляцию “Украинского радио” на частоте 102,5 МГц.
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В настоящее время восстановительные работы на объектах продолжаются.