В Ізраїлі зварили "античне пиво"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Дослідникам Управління старовини Ізраїлю і вченим з трьох ізраїльських університетів вдалося отримати шість зразків стародавніх дріжджів з виявлених при розкопках глечиків. А експерти зварили на основі дріжджів пиво, передає УНН з посиланням на EurekAlert.
Повідомляється, що з давніх дріжджів, яким 5 тис. років, вийшло 6-градусне пиво і 14-градусна медовуха.
Дослідники назвали напій смачним і безпечним.
Вони сподіваються, що античне пиво з'явиться на полицях магазинів.
Нагадаємо, в Україні збільшилося виробництво пива.