В Израиле сварили "античное пиво"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Исследователям Управления древностей Израиля и ученым из трех израильских университетов удалось получить шесть образцов древних дрожжей из обнаруженных при раскопках кувшинов. А эксперты сварили на основе дрожжей пиво, передает УНН со ссылкой на EurekAlert.
Сообщается, что из древних дрожжей, которым 5 тыс. лет, получилось 6-градусное пиво и 14-градусная медовуха.
Исследователи назвали напиток вкусным и безопасным.
Они надеются, что античное пиво появится на полках магазинов.
Напомним, в Украине увеличилось производство пива.