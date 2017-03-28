В Ізраїлі знайшли алкоголь часів Першої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ізраїльські археологи виявили кілька сотень пляшок із-під спиртних напоїв, що належали британським військовослужбовцям часів Першої світової війни. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.
За даними управління стародавностей Ізраїлю, фахівці шукали стародавні кремнієві знаряддя праці, але натрапили на склад із пляшками.
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На місці, де були знайдені пляшки з-під джину, віскі, пива і вина, в 1917 році розташовувався британський гарнізон. Там же археологи виявили ґудзики від уніформи, бляхи, набори для гоління і спорядження для кінної їзди.
Різноманітність марок алкоголю і знайдені на тому ж місці фрагменти італійських порцелянових тарілок вказують на те, що пляшки зберігалися в офіцерському клубі, а не в загальній армійській їдальні. Фахівці вважають, що пляшки зі спиртним зберігалися в офіцерському клубі.
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Як зазначає спеціаліст Управління стародавностей Ізраїлю Бригіта Уахнуна, ізраїльські археологи раніше жодного разу не натрапляли на подібні артефакти в ході розкопок.
За її словами, знайдені пляшки з алкоголем поставлялися британським військам із Європи.
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