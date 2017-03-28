В Израиле нашли алкоголь времен Первой мировой

По данным управления древностей Израиля, специалисты искали древние кремниевые орудия труда, но наткнулись на склад с бутылками.

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На месте, где были найдены бутылки из-под джина, виски, пива и вина, в 1917 году располагался британский гарнизон. Там же археологи обнаружили пуговицы от униформы, жести, наборы для бритья и снаряжения для конной езды.

Разнообразие марок алкоголя и найдены на том же месте фрагменты итальянских фарфоровых тарелок указывают на то, что бутылки хранились в офицерском клубе, а не в общей армейской столовой. Специалисты считают, что бутылки со спиртным хранились в офицерском клубе.

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Как отмечает специалист Управления древностей Израиля Бригитта Уахнуна, израильские археологи ранее ни разу не встречали подобные артефакты в ходе раскопок.

По ее словам, найденные бутылки с алкоголем поставлялись британским войскам из Европы.

Напомним, как повидомояв УНН, американцы назвали лучшее украинское вино .