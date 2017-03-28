В Израиле нашли алкоголь времен Первой мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Израильские археологи обнаружили несколько сотен бутылок из-под спиртных напитков, принадлежавших британским военнослужащим времен Первой мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
По данным управления древностей Израиля, специалисты искали древние кремниевые орудия труда, но наткнулись на склад с бутылками.
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На месте, где были найдены бутылки из-под джина, виски, пива и вина, в 1917 году располагался британский гарнизон. Там же археологи обнаружили пуговицы от униформы, жести, наборы для бритья и снаряжения для конной езды.
Разнообразие марок алкоголя и найдены на том же месте фрагменты итальянских фарфоровых тарелок указывают на то, что бутылки хранились в офицерском клубе, а не в общей армейской столовой. Специалисты считают, что бутылки со спиртным хранились в офицерском клубе.
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Как отмечает специалист Управления древностей Израиля Бригитта Уахнуна, израильские археологи ранее ни разу не встречали подобные артефакты в ходе раскопок.
По ее словам, найденные бутылки с алкоголем поставлялись британским войскам из Европы.
Напомним, как повидомояв УНН, американцы назвали лучшее украинское вино .