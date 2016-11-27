В Ізраїлі затримали 35 підозрюваних у підпалах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Ізраїлі затримали 35 осіб, яких підозрюють у підпалах, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"В Ізраїлі з початку виникнення сильних пожеж по всій країні затримано 35 осіб, підозрюваних в умисних підпалах. Більшість з них - жителі Палестинської автономії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявив про нову форму терору та висловився за те, щоб зруйнувати будинки підпалювачів.
Представники ізраїльських арабів, які становлять 17,5% населення країни, у свою чергу відкидають звинувачення. Натомість вони вказують, що будинки арабів страждають від вогню так само, як і будинки їх сусідів.
Протипожежна служба Ізраїлю повідомила вранці 27 листопада, що всі пожежі ліквідовано. У найбільш постраждалому портовому місті Хайфі пошкоджено близько 1 тисячі 800 квартир, більше 500 стали непридатними для проживання. Тільки приватним особам завдано збитків у 500 млн шекелів (близько 120 млн євро). За п'ять днів постраждали більше 120 людей. Поширенню вогню сприяли тривала посуха і сильні вітри.
Як повідомляв УНН, армія Ізраїлю затримала на Західному березі Йордану десятьох палестинців, яких підозрюють у підпалах лісу.