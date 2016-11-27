В Израиле задержали 35 подозреваемых в поджогах

"В Израиле с начала возникновения сильных пожаров по всей стране задержаны 35 человек, подозреваемых в умышленных поджогах. Большинство из них - жители Палестинской автономии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил о новой форме террора и высказался за то, чтобы разрушить дома поджигателей.

Представители израильских арабов, которые составляют 17,5% населения страны, в свою очередь отвергают обвинения. Вместо этого они указывают, что дома арабов страдают от огня так же, как и дома их соседей.

Противопожарная служба Израиля сообщила утром 27 ноября, что все пожары ликвидированы. В наиболее пострадавшем портовом городе Хайфе повреждены около 1 800 квартир, более 500 стали непригодными для проживания. Только частным лицам причинен ущерб в 500 млн шекелей (около 120 млн евро). За пять дней пострадали более 120 человек. Распространению огня способствовали продолжительная засуха и сильные ветры.

Как сообщал УНН, армия Израиля задержала на Западном берегу Иордана десять палестинцев, подозреваемых в поджогах леса.