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В Ізраїлі виявлено рідкісний бивень слона віком 500 000 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Ізраїльські археологи в середу продемонстрували рідкісний бивень віком півмільйона років від величезного слона, який нині вимер, який вчені вважають свідченням соціального ритуалу доісторичних людей. Про це пише УНН посилаючись на The Times of Israel.

В Ізраїлі виявлено рідкісний бивень слона віком 500 000 років

Деталі

Артефакт висотою 2,6 метра та вагою близько 150 кілограмів був виявлений біологом Ейтаном Мором на місці розкопок неподалік Ревадима, села на півдні Ізраїлю.

Розкопками керувало Управління старовиною Ізраїлю, яке заявило, що викопний бивень був найбільшим зі знайдених на Близькому Сході.

Аві Леві, директор розкопок, сказав, що знайти "бивень, що надзвичайно зберігся, було фантастично".

"Слон - з прямими бивнями вимер у нашій області близько 400 000 років тому", - сказав він.

"Поруч із бивнем знаходилися крем'яні інструменти, які доісторична людина використовувала для обробки та зняття шкіри з місцевих тварин, мабуть, і зі слонів".

За словами Леві, особистість доісторичних людей, які населяли цей регіон — сухопутний міст із Африки до Азії та Європи — була "загадкою".

"Ми не знайшли тут останків людей, ми знаходимо тільки їхню матеріальну культуру — сміття, яке вони викидали після використання, чи то кістки тварин чи крем'яні знаряддя", — додав історик.

За словами Леві, попередні розкопки в Ревадимі показали свідчення обробки слонових кісток — деякі з них були перетворені на інструменти, які використовувалися людьми, а деякі мають порізи, які були зламані для вживання в їжу.

Судячи з розміру його бивня, слон був до п'яти метрів заввишки, що значно більше ніж сьогоднішні африканські слони.

За словами Ісраеля Гершковиця, біологічного антрополога з Тель-Авівського університету, кількість м'яса, яке може дати така тварина, та її жирність, через яку її важко зберегти, вказують на те, що полювання на слона виконувало соціальну функцію.

"Групи мисливців-збирачів у певний час прибували до місць збору, де вони обмінювалися жінками та інформацією, відновлювали соціальні зв'язки, що ослабли за рік, і вирушали на полювання на слона", — сказав він.

Після розкопок, які проводилися вченими з Тель-Авіва та Університету Бен-Гуріона в Негеві, бивень буде передано до центру Управління старовиною для подальших досліджень.

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