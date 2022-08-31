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В Израиле обнаружен редкий бивень слона в возрасте 500 000 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Израильские археологи в среду продемонстрировали редкий бивень в возрасте полумиллиона лет от огромного слона, ныне вымершего, который ученые считают свидетельством социального ритуала доисторических людей. Об этом пишет УНН ссылаясь на The Times of Israel.

В Израиле обнаружен редкий бивень слона в возрасте 500 000 лет

Детали

Артефакт высотой 2,6 метра и весом около 150 килограммов был обнаружен биологом Эйтаном Мором на месте раскопок недалеко от Ревадима, деревни на юге Израиля.

Раскопками руководило Управление древностью Израиля, которое заявило, что ископаемый бивень был самым большим из найденных на Ближнем Востоке.

Ави Леви, директор раскопок, сказал, что найти "бивень, который чрезвычайно сохранился, было фантастически".

"Слон – с прямыми бивнями вымер в нашей области около 400 000 лет назад", – сказал он.

"Рядом с бивнем находились кремневые инструменты, которые доисторический человек использовал для обработки и снятия кожи с местных животных, по-видимому, и со слонов".

По словам Леви, личность доисторических людей, населявших этот регион — сухопутный мост из Африки в Азию и Европу — была "загадкой".

"Мы не нашли здесь останков людей, мы находим только их материальную культуру — мусор, который они выбрасывали после использования, будь то кости животных или кремневые орудия", — добавил историк.

По словам Леви, предыдущие раскопки в Ревадиме показали свидетельства обработки слоновых костей — некоторые из них были превращены в инструменты, которые использовались людьми, а некоторые имеют порезы, которые были сломаны для употребления в пищу.

Судя по размеру его бивня, слон был до пяти метров высотой, что гораздо больше чем сегодняшние африканские слоны.

По словам Исраэля Гершковица, биологического антрополога из Тель-Авивского университета, количество мяса, которое может дать такое животное, и его жирность, из-за которой его трудно сохранить, указывают на то, что охота на слона выполняла социальную функцию.

"Группы охотников-собирателей в определенное время прибывали к местам сбора, где они обменивались женщинами и информацией, восстанавливали ослабевшие за год социальные связи и отправлялись на охоту на слона", — сказал он.

После раскопок, проводимых учеными из Тель-Авива и Университета Бен-Гуриона в Негеве, бивень будет передан в центр Управления стариной для дальнейших исследований.

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