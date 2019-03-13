В Ізраїлі розкрили деталі спецоперації проти найбільшої наркомережі, пов'язаної з Україною

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Ізраїльська поліція заявила у вівторок, що накрила мережу торговців наркотиками, яка використовувала месенджер Telegram і мала зв'язки в Україні, Німеччині та США. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

"Після декількох місяців таємного розслідування 42 підозрювані було затримано 12 березня вранці в Ізраїлі і за кордоном для допиту за підозрою в торгівлі різними видами наркотиків", - йдеться в заяві ізраїльської поліції.

Транзакції по наркотрафіку склали "сотні мільйонів" ізраїльських шекелів (десятки мільйонів доларів/євро).

Підозрювані торгували наркотиками через зашифрований додаток для обміну повідомленнями Telegram.

Поліція позначила коло підозрюваних як "Злочинна організація 420" і опублікувала його організаційну структуру, на чолі якої стоїть одна людина, а також ієрархія керівників з фінансів, інфраструктури, безпеки і розвитку.

Головний суперінтендант Аві Майберг, голова поліцейського підрозділу по кіберзлочинності, який очолював розслідування, сказав, що коло підозрюваних очолював Амос Дов Сільвер, засновник ізраїльського онлайн-ринку наркотиків Telegrass.

Нагадаємо, Сільвера було заарештовано в Україні рано вранці 12 березня, куди він прибув для переговорів з місцевими наркобаронами.

Поліція стежила за діяльністю Telegrass протягом минулого року і помітила, що вона швидко зростає.

"Ми раптово побачили, як кількість дилерів зросла з сотень до тисяч, і майже миттєво - з 80 000 користувачів до 200 000", - заявив Майберг.

Поліція не розкрила імена інших підозрюваних.

Майберг сказав, що підозрювані мали справу не тільки з марихуаною, але також з екстазі, ЛСД, кокаїном та іншими небезпечними речовинами.

У вівторок на сайті Telegrass з'явилося повідомлення на івриті, в якому його назвали "чорним днем".

"Сподіваюся, ви ніколи не дізнаєтеся, як боляче вставати вранці, щоб дізнатися, що ваші друзі заарештовані", - йдеться в повідомленні. "Те, що їхні будинки були перевернуті з ніг на голову, що з ними поводилися гірше, ніж з тваринами, що їх маленьких дітей налякали посеред ночі з собаками і жорстокими криками".

У своїй заяві поліція заявила, що "зарплата співробітників і керівників організації переводилася готівкою, у біткойнах або наркотиками, при цьому приховуючи джерело коштів".

Ізраїльська поліція працювала з українськими, американськими і німецькими правоохоронними органами.

Telegrass дозволяв продавцям перераховувати свої товари і ціни, обмінюючись з покупцями повідомленнями, які самознищувалися, щоб домовитися про доставку наркотиків.

Затриманий в Києві Амос Дов Сільвер раніше називав себе активістом легалізації марихуани в Ізраїлі, який не шукав в цьому фінансової вигоди.

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