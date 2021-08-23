В Ізраїлі оцінили ефективність треьої дози щеплення від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю відзначили високу ефективність третьої дози щеплення від коронавірусу. Однак фахівці також нагадують, що жодне щеплення не може на 100% захистити від зараження, інформує УНН з посиланням на NEWSru.co.il.
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У неділю, 22 серпня, телеканал "Кешет-12" опублікував дані МОЗ, що стосуються захворюваності коронавірусів серед осіб, які отримали третю, бустерний дозу щеплення.
З 1,1 млн ізраїльтян, які зробили третє щеплення, коронавірус був виявлений у 2 790 чоловік (0,2% від усіх привившихся бустерной дозою).
187 осіб (0,01%) потрапили з коронавірусів в лікарню. У 88 осіб (0,008%) хвороба протікала у важкій формі. За даними міністерства охорони здоров'я за 19 серпня, щонайменше 15 людей, які зробили третє щеплення, померли від ускладнень, викликаних COVID-19.
У Міністерстві охорони здоров'я відзначають, що ці дані свідчать про високу ефективність щеплення, отриманої в трьох дозах. Однак фахівці також нагадують, що жодна щеплення не може на 100% захистити від зараження.
Нагадаємо
В Ізраїлі почали вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 40 років. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт отримав "бустерну" дозу щеплення COVID-19.