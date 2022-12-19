В Ізраїлі невідомі обстріляли автобус, в якому їхали діти та депутат кнесета

Вогонь вівся з машини, що проїжджала повз.

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В автобусі була група євреїв, яка поверталася з церемонії запалення першої ханукальної свічки в поселенні Са-Нурі. Загалом туди прибуло близько 100 осіб, частина з яких добиралася власним транспортом, а решта автобусом. В автобусі були діти, а також депутат кнесета.

У поліції повідомили, що нарахували сім кульових входжень на корпусі автобуса. Одна з куль потрапила до лобового скла.

На щастя обійшлося без постраждалих.